"Монако" без Головина вышел в 1/16 финала Кубка Франции, "Марсель" сенсационно вылетел
В матче 1/32 финала Кубка Франции "Монако" с минимальным счетом обыграл "Кане" и вышел в следующий раунд турнира. Российский полузащитник Александр Головин не принял участия в матче из-за дисквалификации. Стоит отметить сенсационный вылет "Марселя", который проиграл "Андрезье".
"Кане" - "Монако" - 0:1 (0:1)
Гол: Силла, 2 - 0:1
"Андрезье" - "Марсель" - 2:0 (1:0)
Голы: Нгвабиже, 17 - 1:0, Милла, 82 - 2:0
"Реймс" - "Ланс" - 2:0 (2:0)
Голы: Один, 32 - 1:0, Кафаро, 36 (с пенальти) - 2:0
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|Команда
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|Лилль
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|34
|3
|Лион
|18
|32
|4
|Монпелье
|17
|30
|5
|Сент-Этьен
|18
|30
|6
|Марсель
|17
|27
|7
|Страсбур
|19
|26
|8
|Ренн
|18
|26
|9
|Реймс
|19
|26
|10
|Ницца
|18
|26
|11
|Ним
|18
|23
|12
|Бордо
|17
|22
|13
|Тулуза
|18
|21
|14
|Нант
|17
|20
|15
|Анжер
|17
|19
|16
|ФК Кан
|19
|18
|17
|Амьен
|18
|17
|18
|Дижон
|18
|16
|19
|Монако
|18
|13
|20
|Генгам
|18
|11