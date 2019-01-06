"Монако" без Головина вышел в 1/16 финала Кубка Франции, "Марсель" сенсационно вылетел

В матче 1/32 финала Кубка Франции "Монако" с минимальным счетом обыграл "Кане" и вышел в следующий раунд турнира. Российский полузащитник Александр Головин не принял участия в матче из-за дисквалификации. Стоит отметить сенсационный вылет "Марселя", который проиграл "Андрезье".

"Кане" - "Монако" - 0:1 (0:1)

Гол: Силла, 2 - 0:1

"Андрезье" - "Марсель" - 2:0 (1:0)

Голы: Нгвабиже, 17 - 1:0, Милла, 82 - 2:0

"Реймс" - "Ланс" - 2:0 (2:0)

Голы: Один, 32 - 1:0, Кафаро, 36 (с пенальти) - 2:0

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