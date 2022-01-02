"Монако" без Головина вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 1/16 финала Кубка Франции "Монако" обыграл "Кевийи" и вышел в следующий раунд турнира.

Победу монегаскам принесли дубль Кевина Фолланда и гол Виссама Бен-Йеддера. В составе хозяев отличился Калиду Сидибе.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин матч пропустил.

"Кевийи" – "Монако" - 1:3 (1:2)

Голы: Бен-Йеддер, 33 (с пенальти) - 0:1, Фолланд, 37 - 0:2, Сидибе, 43 - 1:2, Фолланд, 58 - 1:3

"Кевийи": Леметр, Ламбез, Падовани, Сиссе, Декок, Боэ-Кан (Ндилу, 67; Забо, 85), Диаби (Хаддад, 67; Бахасса, 84), Сидибе, Гбелле, Йозефзон, Назон.

"Монако": Маецки, Агиляр, Павлович, Оку, Кайо Энрике, Матазо, Лемарешаль (Желсон Мартинш, 51), Якобс, Бен-Йеддер, Фолланд (Аклиуш, 75), Боадю (Изидор, 75).

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