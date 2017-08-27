"Монако" без Мбаппе деклассировал "Марсель"

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"Монако" без Мбаппе деклассировал "Марсель"

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле разгромил "Марсель". Дублем отметился колумбийский нападающий Радамель Фалькао, а вот его партнер по линии атаки Килиан Мбаппе на поле не вышел.

"Монако" - "Марсель" - 6:1 (4:0)
Голы: Глик, 2 - 1:0, Фалькао, 20 (с пенальти) - 2:0, Фалькао, 34 - 3:0, Диакаби, 45 - 4:0, Сидибе, 68 - 5:0, Кабелла, 75 - 5:1, Фабиньо, 79 (с пенальти) - 6:1

"Монако": Субашич, Жемерсон, Сидибе (Туре, 80), Глик, Жорже, Лемар, Лопеш, Моутинью, Фабиньо, Диакаби (Тилеманс, 62), Фалькао (Каррильо, 78).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Роланду, Дория (Лопес, 46), Амави (Кабелла, 46), Товен, Сертич, Сансон (Замбо-Ангисса, 77), Луис Густаво, Губочан, Жермен.

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