"Монако" благодаря дублю 18-летнего Силлы вырвал победу над "Каном" и другие результаты 36-го тура Лиги 1
Сегодня в рамках 36-го тура французской Лиги 1 победы в своих матчах одержали "Монако", "Дижон", "Анжер", "Монпелье", "Ренн" и "Лилль".
"Кан" - "Монако" - 1:2
Голы: Силла, 12 - 0:1, Сантини, 40 - 1:1, Силла, 90+1 - 1:2.
"Монако": Субашич, Туре, Глик, Раджи, Серрано, Лопеш (Геззал, 67), Тилеманс (Пеллегри, 83), Моутиньо, Н'Дорам, Лемар (Мбула, 68), Силла.
Удаление: Женевуа, 77 ("Кан").
"Дижон" - "Генгам" - 3:1
Голы: Квон Чан-Хун, 34 - 1:0, Эбоа Эбоа, 57 - 1:1, Ямбере, 65 - 2:1, Слити, 90+1 - 3:1.
"Метц" - "Анжер" - 1:2
Голы: Молле, 20 - 0:1, Павлович, 90+1, - 1:1, Тэт, 90+3 - 1:2.
"Тулуза" - "Лилль" - 2:3
Голы: Пепе, 5 - 0:1, Жан, 9 - 1:1, Жульен, 44 - 2:1, Биссума, 80 - 2:2, Пепе, 83 - 2:3.
Удаление: Мубандже, 90+3 ("Тулуза").
"Ренн" - "Страсбур" - 2:1
Голы: Буотгл, 14 - 1:0 (пенальти), Юну, 59 - 2:0, Лиенар, 66 - 2:1.
"Нант" - "Монпелье" - 0:2
Голы: Долли, 51 - 0:1, Мбенза, 64 - 0:2.
Нереализованный пенальти: Сала, 42 ("Нант").
Напомним, ранее "Лион" разгромил "Труа". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|92
|2
|Лион
|36
|75
|3
|Монако
|36
|74
|4
|Марсель
|36
|73
|5
|Ренн
|36
|54
|6
|Сент-Этьен
|36
|52
|7
|Ницца
|36
|51
|8
|Монпелье
|36
|49
|9
|Бордо
|36
|49
|10
|Нант
|36
|46
|11
|Генгам
|36
|46
|12
|Дижон
|36
|45
|13
|Амьен
|36
|42
|14
|Анжер
|36
|41
|15
|ФК Кан
|36
|37
|16
|Лилль
|36
|35
|17
|Страсбур
|36
|35
|18
|Тулуза
|36
|34
|19
|Труа
|36
|32
|20
|Метц
|36
|26