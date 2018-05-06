"Монако" благодаря дублю 18-летнего Силлы вырвал победу над "Каном" и другие результаты 36-го тура Лиги 1

Сегодня в рамках 36-го тура французской Лиги 1 победы в своих матчах одержали "Монако", "Дижон", "Анжер", "Монпелье", "Ренн" и "Лилль".

"Кан" - "Монако" - 1:2

Голы: Силла, 12 - 0:1, Сантини, 40 - 1:1, Силла, 90+1 - 1:2.

"Монако": Субашич, Туре, Глик, Раджи, Серрано, Лопеш (Геззал, 67), Тилеманс (Пеллегри, 83), Моутиньо, Н'Дорам, Лемар (Мбула, 68), Силла.

Удаление: Женевуа, 77 ("Кан").

"Дижон" - "Генгам" - 3:1

Голы: Квон Чан-Хун, 34 - 1:0, Эбоа Эбоа, 57 - 1:1, Ямбере, 65 - 2:1, Слити, 90+1 - 3:1.

"Метц" - "Анжер" - 1:2

Голы: Молле, 20 - 0:1, Павлович, 90+1, - 1:1, Тэт, 90+3 - 1:2.

"Тулуза" - "Лилль" - 2:3

Голы: Пепе, 5 - 0:1, Жан, 9 - 1:1, Жульен, 44 - 2:1, Биссума, 80 - 2:2, Пепе, 83 - 2:3.

Удаление: Мубандже, 90+3 ("Тулуза").

"Ренн" - "Страсбур" - 2:1

Голы: Буотгл, 14 - 1:0 (пенальти), Юну, 59 - 2:0, Лиенар, 66 - 2:1.

"Нант" - "Монпелье" - 0:2

Голы: Долли, 51 - 0:1, Мбенза, 64 - 0:2.

Нереализованный пенальти: Сала, 42 ("Нант").

Напомним, ранее "Лион" разгромил "Труа". | soccernews.ru