"Монако" благодаря дублю 18-летнего Силлы вырвал победу над "Каном" и другие результаты 36-го тура Лиги 1

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"Монако" благодаря дублю 18-летнего Силлы вырвал победу над "Каном" и другие результаты 36-го тура Лиги 1Сегодня в рамках 36-го тура французской Лиги 1 победы в своих матчах одержали "Монако", "Дижон", "Анжер", "Монпелье", "Ренн" и "Лилль".

"Кан" - "Монако" - 1:2

Голы: Силла, 12 - 0:1, Сантини, 40 - 1:1, Силла, 90+1 - 1:2.

"Монако": Субашич, Туре, Глик, Раджи, Серрано, Лопеш (Геззал, 67), Тилеманс (Пеллегри, 83), Моутиньо, Н'Дорам, Лемар (Мбула, 68), Силла.

Удаление: Женевуа, 77 ("Кан").

"Дижон" - "Генгам" - 3:1

Голы: Квон Чан-Хун, 34 - 1:0, Эбоа Эбоа, 57 - 1:1, Ямбере, 65 - 2:1, Слити, 90+1 - 3:1.

"Метц" - "Анжер" - 1:2

Голы: Молле, 20 - 0:1, Павлович, 90+1, - 1:1, Тэт, 90+3 - 1:2.

"Тулуза" - "Лилль" - 2:3

Голы: Пепе, 5 - 0:1, Жан, 9 - 1:1, Жульен, 44 - 2:1, Биссума, 80 - 2:2, Пепе, 83 - 2:3.

Удаление: Мубандже, 90+3 ("Тулуза").

"Ренн" - "Страсбур" - 2:1

Голы: Буотгл, 14 - 1:0 (пенальти), Юну, 59 - 2:0, Лиенар, 66 - 2:1.

"Нант" - "Монпелье" - 0:2

Голы: Долли, 51 - 0:1, Мбенза, 64 - 0:2.

Нереализованный пенальти: Сала, 42 ("Нант").

Напомним, ранее "Лион" разгромил "Труа". | soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 36 92
2 Лион 36 75
3 Монако 36 74
4 Марсель 36 73
5 Ренн 36 54
6 Сент-Этьен 36 52
7 Ницца 36 51
8 Монпелье 36 49
9 Бордо 36 49
10 Нант 36 46
11 Генгам 36 46
12 Дижон 36 45
13 Амьен 36 42
14 Анжер 36 41
15 ФК Кан 36 37
16 Лилль 36 35
17 Страсбур 36 35
18 Тулуза 36 34
19 Труа 36 32
20 Метц 36 26
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