"Монако" благодаря голам Головина и Фабрегаса добыл долгожданную победу в чемпионате

Представляем результаты 23-го тура французской Лиги 1.

Отметим, что долгожданную победу смог добыть "Монако", который не выигрывал в течении семи последних матчей. Монегаски поднялись на 18-е место и им не хватает всего одного очка для выхода из зоны вылета.

"Монако" - "Тулуза" 2:1

Голы: Головин, 15 - 1:0, Жюльен, 20 - 1:1, Фабрегас, 62 - 2:1

"Монако": Субашич, Глик, Жемерсон, Бадиашиле, Балло, Фабрегас, Рони Лопеш, Желсон Мартинш (Адриен Силва, 72), Головин (Нкуду, 77), Сидибе, Фалькао (Винисиус, 84).

"Тулуза": Рене, Седзи, Силла, Диаките, Жюльен, Дурмаз (Босток, 71), Сангаре, Доссеви, Ману Гарсия (Жан, 79), Градель, Лейя-Исека.

Предупреждения: Балло (9), Градель (45), Диаките (50), Силла (60).



"Анжер" - "Дижон" 1:0

Гол: Баокен, 27 - 1:0

"Анжер": Бютель, Павлович, Манко, Бамба, Тома, Мангани (Эль-Мелали, 74), Сантамария, Рен-Аделаид (Фюльжени, 67), Ндойе, Те, Баокен (Канга, 81).

"Дижон": Аллен, Ямбере, Хаддади, Шафик, Лотоа, Марье (Амальфитано, 75), Абед, Слити (Кейта, 72), Квон Чхан Хун, Саид, Тавареш.



"Ренн" - "Амьен" 1:0

Гол: Зеффан, 82 - 1:0

"Ренн": Коубек, Да Сильва, Думбия, Зеффан, Мешер, Бен-Арфа, Гренье, Буриго (Юну, 72), Андре, Сарр, Ньянг (Желен, 85).

"Амьен": Гюртнер, Лефор, Гуано, Дибасси, Бодмер (Ньяоре, 69), Монкондюи, Блен, Тимит, Крафт, Гирасси (Конате, 59), Отеро.

Предупреждения: Блен (63), Лефор (70), Конате (78), Бен-Арфа (78).

Читайте также: То, что вы могли пропустить: ТОП-5 переходов в последний день трансферного окна. | http://soccernews.ru