"Монако" близок к подписанию бывшего игрока "Зенита"
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может перейти в "Монако", сообщает Sportmediaset.
По сведениям издания, футболист уже договорился с клубом по условиям личного контракта по схеме "1+1". Хавбек является свободным агентом, поэтому может быть заявлен за "Монако" даже несмотря на закрытие трансферного окна.
Последним клубом 33-летнего Маркизио был "Зенит", за который он провел 15 матчей и забил два гола. Несколько месяцев назад российский клуб расторг контракт с итальянцем, который испытывает проблемы с коленом.
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