"Монако" близок к подписанию бывшего игрока "Зенита"

Теги монакоклаудио маркизиотрансферы

"Монако" близок к подписанию бывшего игрока "Зенита"
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может перейти в "Монако", сообщает Sportmediaset.

По сведениям издания, футболист уже договорился с клубом по условиям личного контракта по схеме "1+1". Хавбек является свободным агентом, поэтому может быть заявлен за "Монако" даже несмотря на закрытие трансферного окна.

Последним клубом 33-летнего Маркизио был "Зенит", за который он провел 15 матчей и забил два гола. Несколько месяцев назад российский клуб расторг контракт с итальянцем, который испытывает проблемы с коленом.

Не пропустите: ПСЖ отказал "Ювентусу" в трансфере Неймара. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил об отставке главы медицинского департамента

"Спартак" объявил об отставке главы медицинского департамента

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 4 9
2 Ренн Ренн 3 9
3 Анжер Анжер 4 9
4 Лион Лион 4 7
5 Нант Нант 4 7
6 Тулуза Тулуза 4 7
7 Лилль Лилль 3 6
8 Ницца Ницца 3 6
9 Бордо Бордо 4 5
10 Брест Брест 4 5
11 Реймс Реймс 3 4
12 Ним Ним 4 4
13 Марсель Марсель 3 4
14 Монпелье Монпелье 4 4
15 Метц Метц 4 4
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 3 4
17 Амьен Амьен 4 3
18 Страсбур Страсбур 3 2
19 Монако Монако 3 1
20 Дижон Дижон 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов