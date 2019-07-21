"Монако" близок к покупке форварда "Милана" за 30 миллионов евро

Португальский нападающий "Милана" Андре Силва в ближайшее время перейдет в "Монако", сообщает Sport Mediaset.

По сведениям издания, стороны уже обо всем договорились. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Форвард уже покинул тренировочный сбор "Милана".

В минувшем сезоне португалец играл за "Севилью" на правах аренды. В составе испанского клуба 23-летний Силва провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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