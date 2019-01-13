"Монако" близок к трансферу еще одного игрока "Челси"
Бельгийский нападающий "Челси" Миши Батшуайи близок к переходу в "Монако", сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, монегаски практически договорились об аренде футболиста.
Напомним, что в первой половине этого сезона Батшуайи выступал за "Валенсию" на правах аренды, провел 23 матча и забил три гола. В Испании остались недовольны игрой форварда и клуб досрочно прекратил его аренду.
Ранее "Монако" пополнился полузащитником "Челси" Сеском Фабрегасом, который подписал контракт с клубом до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Манчестер Сити
|21
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|22
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|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
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|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
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|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
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|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
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|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
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|Фулхэм
|22
|14
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|Хаддерсфилд Таун
|22
|11