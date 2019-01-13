"Монако" близок к трансферу еще одного игрока "Челси"

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"Монако" близок к трансферу еще одного игрока "Челси"

Бельгийский нападающий "Челси" Миши Батшуайи близок к переходу в "Монако", сообщает Sky Sports. 

По сведениям издания, монегаски практически договорились об аренде футболиста. 

Напомним, что в первой половине этого сезона Батшуайи выступал за "Валенсию" на правах аренды, провел 23 матча и забил три гола. В Испании остались недовольны игрой форварда и клуб досрочно прекратил его аренду.

Ранее "Монако" пополнился полузащитником "Челси" Сеском Фабрегасом, который подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

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