"Монако" – "Бордо" - 2:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Бордо".
Не пропустите: "Монако" одержал волевую победу над "Бордо". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|71
|2
|Монако
|28
|60
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ницца
|28
|39
|8
|Ренн
|27
|38
|9
|Бордо
|28
|36
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|27
|34
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|28
|27
|20
|Метц
|27
|19