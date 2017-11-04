"Монако" деклассировал "Генгам" и другие результаты 12-го тура Лиги 1

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим сокрушительную домашнюю победу "Монако" над "Генгамом".

"Монако" – "Генгам" - 6:0

Голы: Каррильо, 10 - 1:0, Траоре, 27 - 2:0, Кейта, 36 - 3:0, Фабиньо, 45 (пенальти) - 4:0, Траоре, 75 - 5:0, Каррильо, 78 - 6:0.

"Монако": Субашич (Бенальо, 46), Глик, Жорже, Туре, Раджи, Фабиньо, Тилеманс, Траоре, Лопеш (Геззаль, 77), Кейта (Бошилья, 80), Каррильо.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Табану (Ребошу, 46), Мартинш Перейра, Эбоа-Эбоа, До, Блас, Диалло (Бриан, 46), Коко (Фири, 79), Камара, Тюрам.



"Монпелье" – "Амьен" - 1:1

Голы: Сьо, 82 - 1:0, Авелар, 88 - 1:1.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Поати (Агиляр, 58), Педру Мендеш, Сессеньон (Самбия, 79), Скири, Мбенза (Сьо, 71), Ласн, Мукиеле, Камара.

"Амьен": Гюртнер, Авелар, Эль-Хаджам, Аденон, Нгоссо, Какута, Манзала (Койта, 84), Гакпе (Корнетт, 73), Зунгу, Дибасси, Конате.



"Труа" – "Страсбур" - 3:0

Голы: Хен Чжун Сук, 48 - 1:0, Кауи, 55 - 2:0, Ньян, 90 - 3:0.

"Труа": Самасса, Деплан, Траоре, Жиродон, Эрей, Беллюгу (Конфе, 73), Дингоме, Кауи (Бен-Саада, 73), Пеле, Грансир, Хен Чжун Сук (Ньян, 78).

"Страсбур": Камара, Сальмье, Сека, Лала, Коне, Ногейра (Сако, 61), Ахолу (Гримм, 62), Мартен, Гонсалвес (Саади, 84), Терье, Да Кошта.

Удаление: Да Кошта (31).



"Нант" – "Тулуза" - 2:1

Голы: Томассон, 16 - 1:0, Блен, 60 - 1:1, Сала, 67 - 2:1.

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос, Лукас Лима, Паллуа, Туре, Илоки (Бамму, 81), Крхин, Томассон (Джиджи, 90), Сала, Накульма (N'Gom, 90).

"Тулуза": Лафон, Диоп, Амьен Аду, Яго, Сомалиа (Жан, 54), Силла, Имбула, Блен, Градель (Буагар, 75), Делор, Саного (Тойвонен, 60).

Не пропустите: Без Неймара никаких изменений: ПСЖ разносит "Анжер". | http://soccernews.ru