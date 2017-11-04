"Монако" деклассировал "Генгам" и другие результаты 12-го тура Лиги 1

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"Монако" деклассировал "Генгам" и другие результаты 12-го тура Лиги 1

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё четыре матча. Выделим сокрушительную домашнюю победу "Монако" над "Генгамом".

"Монако" – "Генгам" - 6:0

Голы: Каррильо, 10 - 1:0, Траоре, 27 - 2:0, Кейта, 36 - 3:0, Фабиньо, 45 (пенальти) - 4:0, Траоре, 75 - 5:0, Каррильо, 78 - 6:0.

"Монако": Субашич (Бенальо, 46), Глик, Жорже, Туре, Раджи, Фабиньо, Тилеманс, Траоре, Лопеш (Геззаль, 77), Кейта (Бошилья, 80), Каррильо.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Табану (Ребошу, 46), Мартинш Перейра, Эбоа-Эбоа, До, Блас, Диалло (Бриан, 46), Коко (Фири, 79), Камара, Тюрам.


"Монпелье" – "Амьен" - 1:1

Голы: Сьо, 82 - 1:0, Авелар, 88 - 1:1.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Поати (Агиляр, 58), Педру Мендеш, Сессеньон (Самбия, 79), Скири, Мбенза (Сьо, 71), Ласн, Мукиеле, Камара.

"Амьен": Гюртнер, Авелар, Эль-Хаджам, Аденон, Нгоссо, Какута, Манзала (Койта, 84), Гакпе (Корнетт, 73), Зунгу, Дибасси, Конате.


"Труа" – "Страсбур" - 3:0

Голы: Хен Чжун Сук, 48 - 1:0, Кауи, 55 - 2:0, Ньян, 90 - 3:0.

"Труа": Самасса, Деплан, Траоре, Жиродон, Эрей, Беллюгу (Конфе, 73), Дингоме, Кауи (Бен-Саада, 73), Пеле, Грансир, Хен Чжун Сук (Ньян, 78).

"Страсбур": Камара, Сальмье, Сека, Лала, Коне, Ногейра (Сако, 61), Ахолу (Гримм, 62), Мартен, Гонсалвес (Саади, 84), Терье, Да Кошта.

Удаление: Да Кошта (31).


"Нант" – "Тулуза" - 2:1

Голы: Томассон, 16 - 1:0, Блен, 60 - 1:1, Сала, 67 - 2:1.

"Нант": Тэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос, Лукас Лима, Паллуа, Туре, Илоки (Бамму, 81), Крхин, Томассон (Джиджи, 90), Сала, Накульма (N'Gom, 90).

"Тулуза": Лафон, Диоп, Амьен Аду, Яго, Сомалиа (Жан, 54), Силла, Имбула, Блен, Градель (Буагар, 75), Делор, Саного (Тойвонен, 60).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 12 28
3 Нант 12 23
4 Лион 11 22
5 Марсель 11 21
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Дижон 11 12
16 Амьен 11 11
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 12 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
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