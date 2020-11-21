"Монако" добыл волевую победу над ПСЖ
В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Монако" одержал победу над ПСЖ.
Благодаря победе "Монако" вышел на второе место в чемпионате. ПСЖ продолжает лидировать, опережая монегасков на 4 очка.
"Монако" - ПСЖ 3:2
Голы: Мбаппе, 25 - 0:1, Мбаппе (пен), 37 - 0:2, Фолланд, 52 - 1:2, Фолланд, 65 - 2:2, Фабрегас (пен), 84 - 3:2
"Монако": Манноне, Бадиашиле, Матсима, Балло-Туре (Кайо Энрике, 46), Дисаси, Диоп, Фофана, Желсон Мартинш, Тчуамени (Флорентину, 90), Жеббель (Фабрегас, 46), Фолланд.
ПСЖ: Навас, Дагба, Диалло, Кимпембе, Курзава (Баккер, 68), Данилу Перейра (Паредес, 68), Сарабия, Ди Мария (Неймар, 60), Рафинья (Флоренци, 85), Кин, Мбаппе (Руис-Атиль, 68).
Удаление: Диалло (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13