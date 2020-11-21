"Монако" добыл волевую победу над ПСЖ

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"Монако" добыл волевую победу над ПСЖ

В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Монако" одержал победу над ПСЖ.

Благодаря победе "Монако" вышел на второе место в чемпионате. ПСЖ продолжает лидировать, опережая монегасков на 4 очка.

"Монако" - ПСЖ 3:2

Голы: Мбаппе, 25 - 0:1, Мбаппе (пен), 37 - 0:2, Фолланд, 52 - 1:2, Фолланд, 65 - 2:2, Фабрегас (пен), 84 - 3:2

"Монако": Манноне, Бадиашиле, Матсима, Балло-Туре (Кайо Энрике, 46), Дисаси, Диоп, Фофана, Желсон Мартинш, Тчуамени (Флорентину, 90), Жеббель (Фабрегас, 46), Фолланд.

ПСЖ: Навас, Дагба, Диалло, Кимпембе, Курзава (Баккер, 68), Данилу Перейра (Паредес, 68), Сарабия, Ди Мария (Неймар, 60), Рафинья (Флоренци, 85), Кин, Мбаппе (Руис-Атиль, 68).

Удаление: Диалло (84).

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