"Монако" договорился о покупке чилийского защитника

Теги монакоалавесгильермо марипантрансферы

"Монако" договорился о покупке чилийского защитника

Защитник "Алавеса" Гильермо Марипан близок к переходу в "Монако", сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, клубы уже договорились о трансфере чилийца за 15 миллионов евро.

В ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование. Детали личного контракта уже согласованы.

Марипан выступает за "Алавес" с июля 2017 года, сыграл 48 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Стоит отметить, что ранее центрбеком интересовались "Барселона", "Рома", "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар".

Не пропустите: "Монако" нацелился на хавбека "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак

У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1 3
2 Севилья Севилья 1 3
3 Мальорка Мальорка 1 3
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 1 3
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 1 3
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
7 Алавес Алавес 1 3
8 Осасуна Осасуна 1 3
9 Гранада Гранада 1 1
10 Вильярреал Вильярреал 1 1
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1
12 Валенсия Валенсия 1 1
13 Эйбар Эйбар 1 0
14 Бетис Бетис 1 0
15 Барселона Барселона 1 0
16 Хетафе Хетафе 1 0
17 Леганес Леганес 1 0
18 Леванте Леванте 1 0
19 Сельта Виго Сельта Виго 1 0
20 Эспаньол Эспаньол 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов