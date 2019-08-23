"Монако" договорился о покупке чилийского защитника
Защитник "Алавеса" Гильермо Марипан близок к переходу в "Монако", сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, клубы уже договорились о трансфере чилийца за 15 миллионов евро.
В ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование. Детали личного контракта уже согласованы.
Марипан выступает за "Алавес" с июля 2017 года, сыграл 48 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Стоит отметить, что ранее центрбеком интересовались "Барселона", "Рома", "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар".
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