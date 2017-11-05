"Монако" – "Генгам" - 6:0, "Нант" – "Тулуза" - 2:1 (обзоры)

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"Монако" – "Генгам" - 6:0, "Нант" – "Тулуза" - 2:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 12-го тура французской Лиги 1.

"Монако" – "Генгам" - 6:0 

"Нант" – "Тулуза" - 2:1

Не пропустите: "Монако" деклассировал "Генгам" и другие результаты 12-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 12 28
3 Нант 12 23
4 Лион 11 22
5 Марсель 11 21
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Дижон 11 12
16 Амьен 11 11
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 12 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
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