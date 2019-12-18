"Монако" Головина договорился о трансфере сербского защитника
Защитник "Партизана" Страхинья Павлович перейдет в "Монако", сообщает официальный сайт монегасков.
Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Футболист станет игроком "Монако" в январе, но остаток нынешнего сезона доиграет в "Партизане" на правах аренды.
18-летний Павлович является воспитанником "Партизана". Всего в составе белградского клуба он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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