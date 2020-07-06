"Монако" Головина может подписать воспитанника "Спартака"
Российский вратарь Антон Митрюшкин может перейти в "Монако", сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, в настоящее время голкипер тренируется в составе монегасков, за которых выступает российский полузащитник Александр Головин.
Стоит отметить, что некоторое время назад "Монако" расстался с двумя вратарями — 35-летним Даниэлем Субашичем и 36-летним Диего Бенальо.
24-летний Митрюшкин является свободным агентом, так как несколько дней назад он покинул "Сьон". Митрюшкин - воспитанник "Спартака".
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