"Монако" Головина может подписать воспитанника "Спартака"

Российский вратарь Антон Митрюшкин может перейти в "Монако", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, в настоящее время голкипер тренируется в составе монегасков, за которых выступает российский полузащитник Александр Головин.

Стоит отметить, что некоторое время назад "Монако" расстался с двумя вратарями — 35-летним Даниэлем Субашичем и 36-летним Диего Бенальо.

24-летний Митрюшкин является свободным агентом, так как несколько дней назад он покинул "Сьон". Митрюшкин - воспитанник "Спартака".

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