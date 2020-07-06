"Монако" Головина может подписать воспитанника "Спартака"

Теги монакоантон митрюшкинспартак москватрансферы

"Монако" Головина может подписать воспитанника "Спартака"

Российский вратарь Антон Митрюшкин может перейти в "Монако", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, в настоящее время голкипер тренируется в составе монегасков, за которых выступает российский полузащитник Александр Головин.

Стоит отметить, что некоторое время назад "Монако" расстался с двумя вратарями — 35-летним Даниэлем Субашичем и 36-летним Диего Бенальо.

24-летний Митрюшкин является свободным агентом, так как несколько дней назад он покинул "Сьон". Митрюшкин - воспитанник "Спартака".

Не пропустите: "Монако" объявил о первом летнем трансфере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Эвертон" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов