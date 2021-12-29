"Монако" Головина может уволить Ковача

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"Монако" Головина может уволить Ковача

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Главный тренер "Монако" Нико Ковач может быть отправлен в отставку, сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, руководство монегасков разочаровано отсутствием прогресса у игроков. Кроме того, между тренером и футболистами ухудшились отношения.

После 19 туров "Монако" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка.

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