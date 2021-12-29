"Монако" Головина может уволить Ковача
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Главный тренер "Монако" Нико Ковач может быть отправлен в отставку, сообщает Get French Football News.
По сведениям источника, руководство монегасков разочаровано отсутствием прогресса у игроков. Кроме того, между тренером и футболистами ухудшились отношения.
После 19 туров "Монако" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка.
Не пропустите: Мбаппе высказался о возможном переходе в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Кьеза ярко высказался о Роналду
-
Алана Мамаева рассказала о судебном иске от Павла
-
"Рубин" купил полузащитника "Спартака"
-
1
Роналду отреагировал на вручение ему награды лучшему бомбардиру всех времен
-
Алана Мамаева отреагировала на предстоящую женитьбу Павла
-
"Монако" Головина может уволить Ковача
-
"Шахтер" нацелился на бразильца из "Аякса"
-
Суарес получил два предложения из МЛС
-
Мбаппе ярко высказался о гипотетическом переходе в "Тоттенхэм"
-
"Дженоа" Шевченко может подписать экс-хавбека сборной Франции
-
Белотти получил серьезное предложение из МЛС
-
В киевском "Динамо" выбрали лучшего игрока по итогам 2021 года
-
В "Химках" оценили вероятность перехода Жиркова
-
"Челси" нацелился на защитника "Аякса"
-
40-летний Роке Санта Крус подписал контракт с новым клубом
-
Божович оценил работу Карпина в сборной России
-
Главные новости дня: 28 декабря
-
Заразившийся коронавирусом Шевченко рассказал о своем состоянии
-
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном переходе Кюизанса из "Баварии"
-
"Реал" и Мбаппе намерены поскорее договориться о трансфере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13