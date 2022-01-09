"Монако" Головина нацелился на Эриксена

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"Монако" Головина нацелился на Эриксена

Фото: инстаграм Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

"Монако" проявляет интерес к датскому полузащитнику Кристиану Эриксену, сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, клуб Лиги 1 рассматривает вариант с подписанием футболиста в зимнее трансферное окно. Также хавбеком интересуются "Аякс", "Копенгаген" и несколько английских клубов.

Напомним, что 29-летний Эриксен перенес сердечный приступ во время матча чемпионата Европы Дания - Финляндия. Футболист потерял сознание прямо на поле, но врачи сумели реанимировать его. После этого хавбеку был имплантирован в грудь кардиостимулятор. В связи с этим Эриксен был вынужден покинуть "Интер", так как в Италии запрещено играть с подобными устройствами. В настоящее время он является свободным агентом.

Ранее Эриксен выступал за "Аякс", "Тоттенхэм" и "Интер". За сборную Дании сыграл 109 матчей и забил 36 голов.

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