"Монако" Головина нацелился на хавбека "Арсенала"
Фото: твиттер Mirror/Автор неизвестен
"Монако" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Арсенала" Джозефу Уиллоку, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, монегаски намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Арсенал" не рассчитывает на игрока, поэтому может согласиться на его продажу.
В прошедшем сезоне 21-летний Уиллок сначала выступал за "Арсенал", а зимой перешел в "Ньюкасл" на правах аренды. В сумме он провел 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Арсенал" может подписать Мартинеса из "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Наполи" надолго теряет Мертенса
-
Названа возможная зарплата Азмуна в "Байере"
-
"Гент" определился с ценой на Яремчука
-
В "Реале" считают невозможным трансфер Мбаппе летом
-
Агуэро прошел необычный курс лечения
-
Слуцкий ярко отреагировал на успех российских гимнастов на Олимпиаде
-
"Монако" Головина нацелился на хавбека "Арсенала"
-
Главные новости дня: 27 июля
-
"Арсенал" может подписать Мартинеса из "Интера"
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение Погба о продлении контракта. Француз уже дал свой ответ
-
Агент Баринова высказался о будущем игрока
-
"Марсель" интересуется сыном Диего Симеоне, на которого претендует "Зенит"
-
"Лилль " хочет подписать голкипера "Бенфики"
-
1
Депай дал интервью после дебюта за "Барселону"
-
"Сельта" продлила контракт со своим воспитанником
-
"Севилья" сыграла вничью с ПСЖ в товарищеском матче
-
Владимир Петкович возглавил "Бордо"
-
Томас Цорн предлагал клубам РПЛ Миранчука, Смолова, Крыховяка и Баринова
-
"Реал" попрощался с Вараном
-
Азмун может перейти в топ-клуб Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18