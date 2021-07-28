"Монако" Головина нацелился на хавбека "Арсенала"

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"Монако" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Арсенала" Джозефу Уиллоку, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, монегаски намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Арсенал" не рассчитывает на игрока, поэтому может согласиться на его продажу.

В прошедшем сезоне 21-летний Уиллок сначала выступал за "Арсенал", а зимой перешел в "Ньюкасл" на правах аренды. В сумме он провел 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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