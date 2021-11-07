"Монако" Головина не смог обыграть "Реймс"

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"Монако" Головина не смог обыграть "Реймс"

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Франции "Реймс" и "Монако" сыграли вничью со счетом 0:0. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 61 минуту.

"Монако", набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 12 очками остался на 16-й позиции.

"Реймс" – "Монако" - 0:0

"Реймс": Райкович, Гравийон, Абдельхамид, Фас, Конан, Кассама, Матусива, Флип (Кафаро, 57), Донис (Бериша, 65), Мбуку (ван Берген, 46), Экитик (Туре, 65).

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Бадиашиле, Головин (Диатта, 61), Желсон Мартинш (Фолланд, 61), Тчуамени, Фофана, Диоп, Якобс (Кайо Энрике, 72), Бен-Йеддер (Боадю, 72).

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