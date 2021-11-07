"Монако" Головина не смог обыграть "Реймс"
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Франции "Реймс" и "Монако" сыграли вничью со счетом 0:0. Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 61 минуту.
"Монако", набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" с 12 очками остался на 16-й позиции.
"Реймс" – "Монако" - 0:0
"Реймс": Райкович, Гравийон, Абдельхамид, Фас, Конан, Кассама, Матусива, Флип (Кафаро, 57), Донис (Бериша, 65), Мбуку (ван Берген, 46), Экитик (Туре, 65).
"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Бадиашиле, Головин (Диатта, 61), Желсон Мартинш (Фолланд, 61), Тчуамени, Фофана, Диоп, Якобс (Кайо Энрике, 72), Бен-Йеддер (Боадю, 72).
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|28
|41
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|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
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|11
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|28
|39
|12
|Бордо
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|28
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|28
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|28
|30
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|27
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|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13