"Монако" Головина не смог обыграть "Страсбур"

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле сыграл вничью со "Страсбуром" со счетом 1:1.

В концовке первого тайма счет открыл Виссам Бен-Йеддер, а в начале второй половины равновесие восстановил Людовик Ажорк.

"Монако", набрав 20 очков, остался на восьмом месте в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбург" с 20 очками по-прежнему занимает седьмую позицию.

"Монако" – "Страсбур" - 1:1 (1:0)

Голы: Бен-Йеддер, 45 (с пенальти) - 1:0, Ажорк, 48 (с пенальти) - 1:1

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Якобс, 60), Головин, Жан Лукас (Тчуамени, 53), Диоп (Боадю, 60), Фофана (Матазо, 70), Бен-Йеддер (Желсон Мартинш, 70), Фолланд.

"Страсбур": Зельс, Гильбер, Джику, Ньямси, Перрен, Каси, Томассон, Сиссоко, Белльгард, Ажорк (Гамейро, 72), Диалло.

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