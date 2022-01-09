"Монако" Головина не смог победить "Нант"

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Франции "Нант" и "Монако" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Нант", набрав 29 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с 30 очками поднялся на седьмую позицию.

"Нант" – "Монако" - 0:0

"Нант": Лафон, Фабио (Коршья, 46), Паллуа, Аппиа, Жиротто, Чиривелья, Перейра (Коко, 71), Мутуссами, Блас (Букари, 72), Мерлен, Коло-Муани.

"Монако": Нюбель, Сидибе (Агиляр, 31), Марипан, Бадиашиле (Матсима, 44), Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Вандерсон, 69), Тчуамени, Диоп, Матазо, Якобс, Фолланд (Боадю, 68).

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