"Монако" Головина не сумел победить в первом матче сезона
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" и "Реймс" сыграли вничью со счетом 2:2. В составе монегасков отличились Аксель Дисаси и Бенуа Бадиашиле. У гостей голы на счету Булайе Диа и Эль-Билаля Туре.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отдал голевую передачу при голе Бадиашиле.
"Монако" – "Реймс" - 2:2 (1:2)
Голы: Диа, 5 - 0:1, Туре, 21 - 0:2, Дисаси, 45 - 1:2, Бадиашиле, 55 - 2:2
"Монако": Лекомт, Балло-Туре, Агиляр, Бадиашиле, Дисаси, Головин, Тчуамени, Оньекуру (Диоп, 46), Фофана, Желсон Мартинш (Жеббель, 81), Бен-Йеддер.
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