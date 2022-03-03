"Монако" Головина не сумел выйти в финал Кубка Франции

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 1/2 финала Кубка Франции "Монако" в серии пенальти проиграл "Нанту" и вылетел из турнира.

В составе монегасков отличились Гильермо Марипан и Мирон Боадю. У хозяев отличился Самюэль Мутуссами, а также Джибриль Сидибе забил в свои ворота.

"Нант" – "Монако" - 2:2 (1:1), по пенальти - 4:2

Голы: Марипан, 12 - 0:1, Сидибе, 21 (автогол) - 1:1, Мутуссами, 74 - 2:1, Боадю, 76 - 2:2

"Нант": Дескам, Аппиа (Коршья, 85), Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Мерлен, Чиривелья, Блас, Мутуссами, Саймон, Коло-Муани.

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Сидибе, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Якобс, 86), Желсон Мартинш (Фолланд, 73), Тчуамени, Диоп (Боадю, 72), Фофана (Матазо, 86), Бен-Йеддер.

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