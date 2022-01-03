"Монако" Головина объявил имя нового главного тренера

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Монако" назначен Филипп Клеман, сообщается на официальном сайте монегасков.

Бельгийский специалист ради работы в "Монако" ушел с поста главного тренера "Брюгге". В "Монако" он стал преемником Нико Ковача, который ранее был уволен. Клеман подписал контракт до лета 2024 года.

47-летний Клеман ранее также тренировал "Беверен" и "Генк".

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