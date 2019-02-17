"Монако" Головина обыграл "Нант" и покинул зону вылета

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"Монако" Головина обыграл "Нант" и покинул зону вылета

"Монако" переиграл "Нант" в матче 25-го тура чемпионата Франции.

Победный гол забил форвард Желсон Мартинш. Российский игрок Александр Головин получил желтую карточку.

"Монако" - "Нант" - 1:0 (1:0).

Гол: Мартинш, 13. 

"Монако": Субашич, Балло-Туре, Бадиашиле, Глик, Сидибе, Фабрегас, Адриэн Силва, Головин (Нкуду, 83), Рони Лопеш (Аолу, 65), Фалькао (Винисиус, 87), Мартинш.

"Нант": Тэтэрушану, Кватенг, Диегу Карлос, Ие, Траоре, Уорис, Ронжье, Туре, Эйсерик (Крхин, 62), Лукас Лима (Лимбомб, 74), Кулибали (Манце, 67).

"Монако" с 22 очками занимает 16 строчку турнирной таблицы Лиги 1. "Нант", имея в активе 27 очков, располагается на 14-й строчке. 

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