"Монако" Головина обыграл "Нант" и покинул зону вылета
"Монако" переиграл "Нант" в матче 25-го тура чемпионата Франции.
Победный гол забил форвард Желсон Мартинш. Российский игрок Александр Головин получил желтую карточку.
"Монако" - "Нант" - 1:0 (1:0).
Гол: Мартинш, 13.
"Монако": Субашич, Балло-Туре, Бадиашиле, Глик, Сидибе, Фабрегас, Адриэн Силва, Головин (Нкуду, 83), Рони Лопеш (Аолу, 65), Фалькао (Винисиус, 87), Мартинш.
"Нант": Тэтэрушану, Кватенг, Диегу Карлос, Ие, Траоре, Уорис, Ронжье, Туре, Эйсерик (Крхин, 62), Лукас Лима (Лимбомб, 74), Кулибали (Манце, 67).
"Монако" с 22 очками занимает 16 строчку турнирной таблицы Лиги 1. "Нант", имея в активе 27 очков, располагается на 14-й строчке.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|24
|40
|6
|Монпелье
|23
|37
|7
|Ницца
|25
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Ним
|25
|36
|10
|Страсбур
|24
|35
|11
|Реймс
|24
|35
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Амьен
|25
|21
|17
|Дижон
|24
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
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|14