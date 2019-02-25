"Монако" Головина обыграл одного из лидеров Лиге 1

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"Монако" Головина обыграл одного из лидеров Лиге 1

В 25-м туре чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Лион" - 2:0. Победу монегаскам принесли голы Желсона Мартинша и Рони Лопеша. Российский хавбек Александр Головин провел на поле 81 минуту. 

Для "Монако" эта победа стала второй подряд в Лиге 1, клуб поднялся на 16 место в таблице и на пять очков оторвался от зоны вылета. "Лион" по-прежнему находится на третьей позиции.

"Монако" – "Лион" - 2:0 (2:0)
Голы: Желсон Мартинш, 18 - 1:0, Рони Лопеш, 27 - 2:0

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Балло, Фабрегас, Головин (Ахолу, 81), Адриен Силва, Рони Лопеш, Желсон Мартинш, Фалькао.

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсал (Менди, 12), Дюбуа, Марсело, Тузар, Ндомбеле, Терье (Депай, 39), Ауар, Траоре, Дембеле.

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