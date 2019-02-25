"Монако" Головина обыграл одного из лидеров Лиге 1
В 25-м туре чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Лион" - 2:0. Победу монегаскам принесли голы Желсона Мартинша и Рони Лопеша. Российский хавбек Александр Головин провел на поле 81 минуту.
Для "Монако" эта победа стала второй подряд в Лиге 1, клуб поднялся на 16 место в таблице и на пять очков оторвался от зоны вылета. "Лион" по-прежнему находится на третьей позиции.
"Монако" – "Лион" - 2:0 (2:0)
Голы: Желсон Мартинш, 18 - 1:0, Рони Лопеш, 27 - 2:0
"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Балло, Фабрегас, Головин (Ахолу, 81), Адриен Силва, Рони Лопеш, Желсон Мартинш, Фалькао.
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсал (Менди, 12), Дюбуа, Марсело, Тузар, Ндомбеле, Терье (Депай, 39), Ауар, Траоре, Дембеле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|26
|41
|6
|Реймс
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Амьен
|26
|24
|17
|Монако
|25
|22
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18