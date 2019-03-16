"Монако" Головина обыграл второе место чемпионата

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Монако" на выезде переиграл "Лилль".

Благодаря победе монегаски поднялись на 16-ю позицию. "Доги" так и остались на втором месте. Отметим, что россиянин Александр Головин провел на поле 79 минут.

"Лилль" - "Монако" 0:1

Гол: Винисиус, 90 - 0:1

"Лилль": Меньян, Челик, Габриэл, Фонте, Коне, Шека, Тиаго Мендес (Тиаго Майя, 87), Пепе, Иконе, Бамба (Луис Араужо, 71), Рафаэл Леау (Руй Фонте, 74).

"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Глик, Балло, Адриен Силва, Ахолу, Рони Лопеш, Головин (Венкер, 79), Желсон Мартинш, Винисиус.

Предупреждения: Жемерсон (6), Сидибе (82), Луис Араужо (86), Фонте (89).

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