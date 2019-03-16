"Монако" Головина обыграл второе место чемпионата
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Монако" на выезде переиграл "Лилль".
Благодаря победе монегаски поднялись на 16-ю позицию. "Доги" так и остались на втором месте. Отметим, что россиянин Александр Головин провел на поле 79 минут.
"Лилль" - "Монако" 0:1
Гол: Винисиус, 90 - 0:1
"Лилль": Меньян, Челик, Габриэл, Фонте, Коне, Шека, Тиаго Мендес (Тиаго Майя, 87), Пепе, Иконе, Бамба (Луис Араужо, 71), Рафаэл Леау (Руй Фонте, 74).
"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Глик, Балло, Адриен Силва, Ахолу, Рони Лопеш, Головин (Венкер, 79), Желсон Мартинш, Винисиус.
Предупреждения: Жемерсон (6), Сидибе (82), Луис Араужо (86), Фонте (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|74
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|28
|50
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Реймс
|28
|43
|6
|Сент-Этьен
|28
|43
|7
|Монпелье
|28
|42
|8
|Ницца
|29
|41
|9
|Ренн
|27
|40
|10
|Страсбур
|28
|38
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|28
|35
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|27
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|28
|28
|18
|Дижон
|28
|21
|19
|ФК Кан
|28
|20
|20
|Генгам
|28
|19