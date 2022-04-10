"Монако" Головина одержал важную победу в Лиге 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Труа" со счетом 2:1.
Победу монегаскам принесли голы Кайо Энрике и Кевина Фолланда. В составе гостей отличился Ике Угбо.
"Монако", набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Труа" с 32 очками остался на 15-й позиции.
"Монако" – "Труа" - 2:1 (1:1)
Голы: Кайо Энрике, 19 - 1:0, Угбо, 39 - 1:1, Фолланд, 57 - 2:1
"Монако": Нюбель, Вандерсон (Жан Лукас, 86), Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 78), Головин (Диоп, 78), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Матсима, 87), Боадю (Фолланд, 57).
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|Монпелье
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|Монако
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|Страсбур
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|11
|Анжер
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|Бордо
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|Нант
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|Метц
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|Дижон
|28
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|28
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|Тулуза
|28
|13