"Монако" Головина одержал важную победу в Лиге 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле обыграл "Труа" со счетом 2:1.

Победу монегаскам принесли голы Кайо Энрике и Кевина Фолланда. В составе гостей отличился Ике Угбо.

"Монако", набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Труа" с 32 очками остался на 15-й позиции.

"Монако" – "Труа" - 2:1 (1:1)

Голы: Кайо Энрике, 19 - 1:0, Угбо, 39 - 1:1, Фолланд, 57 - 2:1

"Монако": Нюбель, Вандерсон (Жан Лукас, 86), Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 78), Головин (Диоп, 78), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Матсима, 87), Боадю (Фолланд, 57).

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