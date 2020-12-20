"Монако" Головина одолел "Дижон" и другие результаты 16-го тура Лиги 1

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"Монако" Головина одолел "Дижон" и другие результаты 16-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 16-го тура французской Лиги 1.

"Брест" - "Монпелье" 2:2

Голы: Лаборд, 45 - 0:1, Филиппото, 58 - 1:1, Шардонне, 79 - 2:1, Делор, 82 - 2:2

"Брест": Ларсоннер, Шардонне, Эрей, Пьер-Габриэль (Дюверн, 71), Перро, Филиппото (Онора, 71), Мбок, Белькебла, Февр (Шарбонье, 89), Кардона, Мунье.

"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 65), Коцца (Мавидиди, 83), Конгре (Ристич, 83), Илтон, Молле, Шотар (Юн Ил Лок, 83), Долли (Ферри, 65), Педру Мендеш, Делор, Лаборд.


"Нант" - "Анжер" 1:1

Голы: Тома, 42 - 0:1, Траоре, 90 - 1:1

"Нант": Лафон, Фабио (Коршья, 70), Паллуа, Траоре, Жиротто, Туре (Коло-Муани, 55), Абед, Блас (Ндилу, 88), Луза (Коко, 55), Саймон, Эмон (Чиривелья, 55).

"Анжер": Бернардони, Тома, Траоре, Думбия, Бамба, Капель, Кабо (Эль-Мелали, 76), Кулибали, Бобишон (Перейра Лаже, 76), Мангани, Дьони (Баокен, 65).


"Дижон" - "Монако" 0:1

Гол: Фолланд, 15 - 0:1

"Дижон": Рачоппи, Экюэль-Манга, Панзо, Боэ, Музинга, Целина, Добре (Саммаритано, 79), Ндонг, Эбимбе, Шуйар (Балде, 60), Конате (Диоп, 70).

"Монако": Манноне, Агиляр, Бадиашиле, Марипан, Кайо Энрике (Павлович, 90), Тчуамени, Фофана, Диоп (Йоветич, 65), Желсон Мартинш (Сидибе, 82), Фолланд (Пеллегри, 90), Бен-Йеддер (Жеббель, 65).


"Сент-Этьен" - "Ним" 2:2

Голы: Мукуди, 8 - 1:0, Алинви, 14 - 1:1, Рипар (пен), 56 - 1:2, Норден, 63 - 2:2

"Сент-Этьен": Мулен, Мукуди, Трауко, Колодзейчак, Дебюши, Камара (Гурна-Дуат, 78), Будебуз (Крассо, 62), Амума (Буанга, 62), Неу Нупа, Норден (Ривера, 78), Хазри (Аушиш, 17).

"Ним": Рене, Мигель, Алакуш (Мажуга, 74), Гессум, Паки, Элиассон (Коне, 74), Алинви, Ферхат, Сарр (Фомба, 69), Дульевич (Рипар, 52), Ру (Ариби, 52).


"Страсбур" - "Бордо" 0:2

Голы: Пабло, 38 - 0:1, Отавио, 66 - 0:2

"Страсбур": Кавасима, Каси, Лала (Кароль, 79), Симакан, Джику, Томассон (Уорис, 79), Сиссоко, Белльгард (Диалло, 57), Ахолу (Лиэнар, 71), Шахири (Зои, 57), Ажорк.

"Бордо": Костиль, Сабали (Кватенг, 89), Пабло, Бесс, Бенито, Отавио, Зеркан (Адли, 75), Бен-Арфа (де Превиль, 75), Башич, Уден, Хван Ый Чжо (Бриан, 67).

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5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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