"Монако" Головина одолел "Дижон" и другие результаты 16-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 16-го тура французской Лиги 1.
"Брест" - "Монпелье" 2:2
Голы: Лаборд, 45 - 0:1, Филиппото, 58 - 1:1, Шардонне, 79 - 2:1, Делор, 82 - 2:2
"Брест": Ларсоннер, Шардонне, Эрей, Пьер-Габриэль (Дюверн, 71), Перро, Филиппото (Онора, 71), Мбок, Белькебла, Февр (Шарбонье, 89), Кардона, Мунье.
"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 65), Коцца (Мавидиди, 83), Конгре (Ристич, 83), Илтон, Молле, Шотар (Юн Ил Лок, 83), Долли (Ферри, 65), Педру Мендеш, Делор, Лаборд.
"Нант" - "Анжер" 1:1
Голы: Тома, 42 - 0:1, Траоре, 90 - 1:1
"Нант": Лафон, Фабио (Коршья, 70), Паллуа, Траоре, Жиротто, Туре (Коло-Муани, 55), Абед, Блас (Ндилу, 88), Луза (Коко, 55), Саймон, Эмон (Чиривелья, 55).
"Анжер": Бернардони, Тома, Траоре, Думбия, Бамба, Капель, Кабо (Эль-Мелали, 76), Кулибали, Бобишон (Перейра Лаже, 76), Мангани, Дьони (Баокен, 65).
"Дижон" - "Монако" 0:1
Гол: Фолланд, 15 - 0:1
"Дижон": Рачоппи, Экюэль-Манга, Панзо, Боэ, Музинга, Целина, Добре (Саммаритано, 79), Ндонг, Эбимбе, Шуйар (Балде, 60), Конате (Диоп, 70).
"Монако": Манноне, Агиляр, Бадиашиле, Марипан, Кайо Энрике (Павлович, 90), Тчуамени, Фофана, Диоп (Йоветич, 65), Желсон Мартинш (Сидибе, 82), Фолланд (Пеллегри, 90), Бен-Йеддер (Жеббель, 65).
"Сент-Этьен" - "Ним" 2:2
Голы: Мукуди, 8 - 1:0, Алинви, 14 - 1:1, Рипар (пен), 56 - 1:2, Норден, 63 - 2:2
"Сент-Этьен": Мулен, Мукуди, Трауко, Колодзейчак, Дебюши, Камара (Гурна-Дуат, 78), Будебуз (Крассо, 62), Амума (Буанга, 62), Неу Нупа, Норден (Ривера, 78), Хазри (Аушиш, 17).
"Ним": Рене, Мигель, Алакуш (Мажуга, 74), Гессум, Паки, Элиассон (Коне, 74), Алинви, Ферхат, Сарр (Фомба, 69), Дульевич (Рипар, 52), Ру (Ариби, 52).
"Страсбур" - "Бордо" 0:2
Голы: Пабло, 38 - 0:1, Отавио, 66 - 0:2
"Страсбур": Кавасима, Каси, Лала (Кароль, 79), Симакан, Джику, Томассон (Уорис, 79), Сиссоко, Белльгард (Диалло, 57), Ахолу (Лиэнар, 71), Шахири (Зои, 57), Ажорк.
"Бордо": Костиль, Сабали (Кватенг, 89), Пабло, Бесс, Бенито, Отавио, Зеркан (Адли, 75), Бен-Арфа (де Превиль, 75), Башич, Уден, Хван Ый Чжо (Бриан, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13