"Монако" Головина опозорился в матче Лиги 1 со "Страсбуром"
В матче 21-го тура чемпионата "Монако" на своем поле потерпел поражение от "Страсбура" (1:5).
"Монако" почти весь матч провел вдесятером из-за удаления Налдо уже на седьмой минуте. Российский хавбек монегасков Александр Головин отыграл 66 минут.
После этого матча "Монако" остался в зоне вылета, на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1, "Страсбург" поднялся на пятую позицию.
"Монако" – "Страсбур" - 1:5 (1:2)
Голы: Ажорк, 12 - 0:1, Томассон, 17 - 0:2, Фалькао, 22 - 1:2, Сиссоко, 63 - 1:3, Ажорк, 68 - 1:4, Фофана, 90+5 - 1:5
"Монако": Бенальо, Глик, Налдо, Бадиашиле, Балло, Рони Лопеш, Тилеманс, Головин (Силла, 66), Фабрегас, Хенрихс (Сидибе, 55), Фалькао.
"Страсбур": Зельс, Митрович, Мартинес, Лала, Коне, Фофана, Каси, Томассон (Кароль, 73), Мартен, Сиссоко, Ажорк (Да Кошта, 78).
Удаления: Налдо (7), Митрович (69).
Не пропустите: Кавани отметился очередным достижением в составе ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 19 января
-
"Атлетико" близок к трансферу экс-форварда "Реала"
-
Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзоре матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"
-
"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"
-
"Арсенал" обыграл "Челси" в 23 туре АПЛ и сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов до 3 баллов
Лента новостей
-
Мбаппе сделал заявление о возможном переходе в "Реал"
-
Главные новости дня: 19 января
-
"Валенсия" одержала волевую победу в матче с "Сельтой"
-
Эмери сделал заявление о травме Бельерина
-
"Интер" не сумел обыграть "Сассуоло" в Серии А
-
Моуринью рассказал о полученных предложениях после ухода из "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" близок к трансферу экс-форварда "Реала"
-
"Монако" Головина опозорился в матче Лиги 1 со "Страсбуром"
-
Сарри прокомментировал провал "Челси" в матче с "Арсеналом"
-
Эмери сделал заявление после матча "Арсенал" - "Челси"
-
Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзоре матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"
-
"Кардифф" объявил о переходе трансферной цели "Реала"
-
"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"
-
"Арсенал" обыграл "Челси" в 23 туре АПЛ и сократил отставание от зоны Лиги Чемпионов до 3 баллов
-
Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги
-
"Атлетико" разгромил худшую команду Примеры
-
Кавани отметился очередным достижением в составе ПСЖ
-
ПСЖ потерял основного игрока в феерическом матче с "Генгамом"
-
Кавани и Мбаппе повторили рекорд Лиги 1 40-летней давности
-
Солари высказался после победы "Реала" в матче против "Севильи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Страсбур
|20
|29
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Ним
|19
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Нант
|20
|23
|14
|Тулуза
|20
|22
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|20
|15
|20
|Генгам
|21
|14