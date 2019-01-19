"Монако" Головина опозорился в матче Лиги 1 со "Страсбуром"

В матче 21-го тура чемпионата "Монако" на своем поле потерпел поражение от "Страсбура" (1:5).

"Монако" почти весь матч провел вдесятером из-за удаления Налдо уже на седьмой минуте. Российский хавбек монегасков Александр Головин отыграл 66 минут.

После этого матча "Монако" остался в зоне вылета, на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1, "Страсбург" поднялся на пятую позицию.

"Монако" – "Страсбур" - 1:5 (1:2)

Голы: Ажорк, 12 - 0:1, Томассон, 17 - 0:2, Фалькао, 22 - 1:2, Сиссоко, 63 - 1:3, Ажорк, 68 - 1:4, Фофана, 90+5 - 1:5

"Монако": Бенальо, Глик, Налдо, Бадиашиле, Балло, Рони Лопеш, Тилеманс, Головин (Силла, 66), Фабрегас, Хенрихс (Сидибе, 55), Фалькао.

"Страсбур": Зельс, Митрович, Мартинес, Лала, Коне, Фофана, Каси, Томассон (Кароль, 73), Мартен, Сиссоко, Ажорк (Да Кошта, 78).

Удаления: Налдо (7), Митрович (69).

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