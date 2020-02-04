"Монако" Головина победил "Анжер" в чемпионате Франции

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"Монако" Головина победил "Анжер" в чемпионате Франции

Завершились два матча 23-го тура чемпионата Франции. "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, прервал серию из трех поражений подряд и обыграл "Анжер". "Лилль" на своем поле оказался сильнее "Ренна".

"Монако" – "Анжер" - 1:0 (1:0)
Гол: Йоветич, 18 - 1:0

"Монако": Лекомт, Агиляр, Марипан, Балло-Туре, Глик, Головин, Фабрегас (Тчуамени, 58), Фофана, Адриен Силва, Бен-Йеддер, Йоветич (Кейта Бальде, 71).

"Лилль" – "Ренн" - 1:0 (1:0)
Гол: Реми, 4 - 1:0

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