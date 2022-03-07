"Монако" Головина победил "Марсель" в Лиге 1
В матче 27-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде победил "Марсель" со счетом 1:0.
Единственный гол на 58-й минуте забил Желсон Мартинш.
"Монако", набрав 41 очко, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 47 очками остался на третьей позиции.
"Марсель" – "Монако" - 0:1 (0:0)
Гол: Желсон Мартинш, 58 - 0:1
"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес (Колашинац, 80), Камара, Пайет, Жерсон, Гендузи, Ронжье (Лирола, 80), Бакамбу (Дьенг, 65), Милик.
"Монако": Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Бадиашиле (Матсима, 78), Кайо Энрике, Жан Лукас, Желсон Мартинш (Диоп, 78), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Головин, 85), Фолланд (Боадю, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13