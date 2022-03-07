"Монако" Головина победил "Марсель" в Лиге 1

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"Монако" Головина победил "Марсель" в Лиге 1

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде победил "Марсель" со счетом 1:0.

Единственный гол на 58-й минуте забил Желсон Мартинш.

"Монако", набрав 41 очко, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 47 очками остался на третьей позиции.

"Марсель" – "Монако" - 0:1 (0:0)
Гол: Желсон Мартинш, 58 - 0:1

"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес (Колашинац, 80), Камара, Пайет, Жерсон, Гендузи, Ронжье (Лирола, 80), Бакамбу (Дьенг, 65), Милик.

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Бадиашиле (Матсима, 78), Кайо Энрике, Жан Лукас, Желсон Мартинш (Диоп, 78), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Головин, 85), Фолланд (Боадю, 78).

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