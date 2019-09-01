"Монако" Головина подписал воспитанника ПСЖ

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"Монако" Головина подписал воспитанника ПСЖ
Французский нападающий "РБ Лейпциг" Жан-Кевин Огустин перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Монегаски арендовали футболиста до окончания сезона-2019/20 за через миллиона евро. Через год "Монако" будет иметь право выкупить трансфер игрока.

22-летний Огустин является воспитанником ПСЖ. За "Лейпциг" он выступает с 2017 года, провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 8 результативных передач. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Франции и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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