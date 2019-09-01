"Монако" Головина подписал воспитанника ПСЖ
Французский нападающий "РБ Лейпциг" Жан-Кевин Огустин перешел в "Монако", сообщает официальный сайт клуба.
Монегаски арендовали футболиста до окончания сезона-2019/20 за через миллиона евро. Через год "Монако" будет иметь право выкупить трансфер игрока.
22-летний Огустин является воспитанником ПСЖ. За "Лейпциг" он выступает с 2017 года, провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 8 результативных передач. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Франции и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0