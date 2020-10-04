"Монако" Головина потерпел второе поражение в сезоне в Лиге 1

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде проиграл "Бресту" со счетом 0:1. Российский хавбек монегасков Александр Головин из-за травмы на поле не выходил. "Монако" проиграл во второй раз в сезоне и занимает шестое место в турнирной таблице.

"Брест" – "Монако" - 1:0 (1:0)

Гол: Февр, 8 - 1:0

"Монако": Лекомт, Матсима, Агиляр, Бьянконе, Бадиашиле, Фабрегас (Мийо, 65), Фофана (Флорентину, 46), Диоп, Желсон Мартинш, Фолланд, Бен-Йеддер (Йоветич, 65).

"Метц" – "Лорьян" - 3:1 (1:1)

Голы: Амель, 36 - 0:1, Ньян, 44 (с пенальти) - 1:1, Ньян, 59 - 2:1, Ньян, 64 - 3:1

"Страсбур" – "Лилль" - 0:3 (0:1)

Голы: Челик, 21 - 0:1, Саншеш, 53 - 0:2, Йылмаз, 68 - 0:3

"Бордо" – "Дижон" - 3:0 (2:0)

Голы: Уден, 11 - 1:0, Калу, 29 - 2:0, Басич, 89 - 3:0

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