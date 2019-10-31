"Монако" Головина пробился в 1/8 финала последнего в истории Кубка Французской Лиги
Завершились восемь матчей 1/16 финала Кубка Французской Лиги. В следующий раунд вышли "Нант", "Реймс", "Амьен", "Монпелье", "Тулуза", "Брест", "Ле-Ман" и "Монако".
Монегаски выбили из турнира "Марсель", который возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Александр Головин провёл на поле около 80 минут.
"Монако" – "Марсель" - 2:1
Голы: 1:0 – 25 Огюстен, 2:0 – 40 Агиляр, 2:1 – 77, автогол Лекомт.
"Монако": Лекомт, Хенрихс, Агиляр, Марипан, Балло-Туре, Кейта Бальде (Бен-Йеддер, 79), Фабрегас (Головин, 13), Жемерсон, Адриен Силва (Жил Диаш, 78), Бадиашиле, Огюстен.
"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Сакаи, Камара, Амави, Пайет, Сансон, Аке (Ронжье, 46), Стротман (Кауи, 67), Сарр (Радонич, 46), Жермен.
Стоит отметить, что текущий розыгрыш Кубка Французской Лиги последний в истории. Со следующего сезона турнир будет упразднён.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9