"Монако" Головина пробился в 1/8 финала последнего в истории Кубка Французской Лиги

Теги монакомарсельалександр головин

"Монако" Головина пробился в 1/8 финала последнего в истории Кубка Французской Лиги

Завершились восемь матчей 1/16 финала Кубка Французской Лиги. В следующий раунд вышли "Нант", "Реймс", "Амьен", "Монпелье", "Тулуза", "Брест", "Ле-Ман" и "Монако".

Монегаски выбили из турнира "Марсель", который возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Александр Головин провёл на поле около 80 минут.

"Монако" – "Марсель" - 2:1

Голы: 1:0 – 25 Огюстен, 2:0 – 40 Агиляр, 2:1 – 77, автогол Лекомт.

"Монако": Лекомт, Хенрихс, Агиляр, Марипан, Балло-Туре, Кейта Бальде (Бен-Йеддер, 79), Фабрегас (Головин, 13), Жемерсон, Адриен Силва (Жил Диаш, 78), Бадиашиле, Огюстен.

"Марсель": Манданда, Чалета-Цар, Сакаи, Камара, Амави, Пайет, Сансон, Аке (Ронжье, 46), Стротман (Кауи, 67), Сарр (Радонич, 46), Жермен.

Стоит отметить, что текущий розыгрыш Кубка Французской Лиги последний в истории. Со следующего сезона турнир будет упразднён.

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