"Монако" Головина проиграл аутсайдеру Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде проиграл "Бресту" со счетом 0:2.

Победу хозяевам принесли голы Стива Мунье и Франк Онора. Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел на поле на 58-й минуте.

"Брест", набрав девять очков, вышел на 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с 17 очками остался на 10-й позиции.

"Брест" – "Монако" - 2:0 (1:0)

Голы: Мунье, 18 - 1:0, Онора, 79 - 2:0

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей (Брассье, 46), Шардонне, Дюверн, Дель Кастийо, Белькебла, Маньетти, Февр, Мунье, Онора, Ле Дуарон (Кардона, 58).

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 65), Желсон Мартинш (Сидибе, 65), Диоп (Боадю, 46), Тчуамени, Жан Лукас (Головин, 58), Бен-Йеддер (Фофана, 84), Фолланд.

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