"Монако" Головина проиграл аутсайдеру Лиги 1
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
В матче 12-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде проиграл "Бресту" со счетом 0:2.
Победу хозяевам принесли голы Стива Мунье и Франк Онора. Российский хавбек монегасков Александр Головин вышел на поле на 58-й минуте.
"Брест", набрав девять очков, вышел на 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с 17 очками остался на 10-й позиции.
"Брест" – "Монако" - 2:0 (1:0)
Голы: Мунье, 18 - 1:0, Онора, 79 - 2:0
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей (Брассье, 46), Шардонне, Дюверн, Дель Кастийо, Белькебла, Маньетти, Февр, Мунье, Онора, Ле Дуарон (Кардона, 58).
"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 65), Желсон Мартинш (Сидибе, 65), Диоп (Боадю, 46), Тчуамени, Жан Лукас (Головин, 58), Бен-Йеддер (Фофана, 84), Фолланд.
Не пропустите: ПСЖ сомневается в возвращении Рамоса на высокий уровень. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" определился с будущим Кариуса
-
Президент "Урала" жёстко высказался о возможной реформе РПЛ, назвав её разработчика "обкуренным голландцем"
-
"Норвич" установил антирекорд АПЛ
-
"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Легии": "Хотим Черчесова"
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за форварда "Реала"
-
Тренер "Уфы" Стукалов оценил уровень лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
-
Месси собирается стать спортивным директором "Барселоны"
-
"Милан" прервал рекордную серию Моуринью в чемпионате Италии
-
Куман намерен получить неустойку от "Барселоны" в полном объёме
-
Селезнёв рассказал, когда завершит карьеру
-
Конте ответил на предложение "Тоттенхэма"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Ростовом"
-
Главные новости дня: 31 октября
-
Успехи ПСЖ и "Марселя", провал "Монако": результаты 12-го тура Лиги 1
-
"Милан" обыграл "Рому" Моуринью
-
"Марсель" обыграл "Клермон" и вошел в топ-3 Лиги 1
-
Федун подал в суд на известного журналиста
-
Ибрагимович забил юбилейный гол в клубной карьере
-
"Заря" уничтожила "Металлист-1925" в чемпионате Украины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13