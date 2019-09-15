"Монако" Головина проиграл "Марселю", ведя 2:0 в середине первого тайма

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Марселю" со счетом 3:4. К середине первого тайма монегаски повели с преимуществом в два мяча благодаря дублю Бен-Йеддера. Впрочем, гости отыгрались еще до перерыва, отличились Бенедетто и Жермен. Во втором тайме уже марсельцы оторвались на два гола, забитыми мячами отметились Пайе и Бенедетто. "Монако" сумел лишь сократить разрыв в счете, гол забил Бальде.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле 69 минут и не отметился результативными действиями.

"Монако" остался в зоне вылета на 19-м месте. Клуб по-прежнему не одержал ни одной победы в чемпионате. "Марсель" поднялся на 4-ю позицию.

"Монако" – "Марсель" - 3:4 (2:2)

Голы: Бен-Йеддер, 17 (с пенальти) - 1:0, Бен-Йеддер, 26 - 2:0, Бенедетто, 38 - 2:1, Жермен, 41 - 2:2, Пайе, 61 - 2:3, Бенедетто, 66 - 2:4, Кейта Бальде, 75 - 3:4

"Монако": Лекомт, Марипан, Агиляр, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Головин (Кейта Бальде, 69), Фабрегас (Адриен Силва, 69), Желсон Мартинш, Бен-Йеддер (Огюстен, 56), Слимани.

"Марсель": Манданда, Сарр, Альваро Гонсалес, Камара, Амави, Пайет, Сансон (Ронжье, 79), Стротман, Лопес, Бенедетто, Жермен.

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