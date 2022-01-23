"Монако" Головина проиграл "Монпелье" в матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Монпелье"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Франции "Монпелье" на своем поле обыграл "Монако" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принес дубль Стефи Мавидиди и гол Элье Ваи. В составе монегасков отличились Виссам Бен-Йеддер и Вандерсон де Оливейра.

"Монпелье", набрав 34 очка, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с 33 очками опустился на седьмую позицию.

"Монпелье" – "Монако" - 3:2 (2:1)

Голы: Ваи, 13 - 1:0, Мавидиди, 32 - 2:0, Бен-Йеддер, 34 - 2:1, Вандерсон, 81 - 2:2, Мавидиди, 90 - 3:2

"Монпелье": Омлин, Суке, Сако, Коцца, Ристич, Молле, Ферри, Шотар, Жермен (Самбия, 87), Ваи (Джоаккини, 71), Мавидиди.

"Монако": Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике (Ribeiro, 89), Желсон Мартинш (Якобс, 67), Диоп, Тчуамени, Жан Лукас (Вандерсон, 57), Матазо (Фофана, 67), Бен-Йеддер.

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