"Монако" Головина проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счетом 1:0. Победу "зеленым" принес гол Дени Буанга. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле все 90 минут.
Благодаря победе "Сент-Этьен" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" занимает 15-ю позицию.
"Сент-Этьен" – "Монако" - 1:0 (0:0)
Гол: Буанга, 59 - 1:0
"Монако": Лекомт, Глик, Жемерсон, Бадиашиле (Балло-Туре, 78), Хенрихс, Желсон Мартинш (Агиляр, 69), Адриен Силва, Жил Диаш, Головин, Кейта Бальде (Огюстен, 65), Бен-Йеддер.
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|М
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|2
|Анжер
|12
|20
|3
|Нант
|12
|19
|4
|Марсель
|12
|19
|5
|Лилль
|12
|18
|6
|Бордо
|12
|18
|7
|Реймс
|12
|18
|8
|Брест
|12
|17
|9
|Лион
|12
|16
|10
|Монпелье
|12
|16
|11
|Амьен
|12
|16
|12
|Ницца
|12
|16
|13
|Ренн
|11
|15
|14
|Монако
|11
|15
|15
|Сент-Этьен
|11
|15
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Страсбур
|12
|12
|18
|Тулуза
|12
|12
|19
|Метц
|12
|12
|20
|Ним
|11
|11