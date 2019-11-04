"Монако" Головина проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1

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"Монако" Головина проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата "Сент-Этьен" обыграл "Монако" со счетом 1:0. Победу "зеленым" принес гол Дени Буанга. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле все 90 минут.

Благодаря победе "Сент-Этьен" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" занимает 15-ю позицию.

"Сент-Этьен" – "Монако" - 1:0 (0:0)
Гол: Буанга, 59 - 1:0

"Монако": Лекомт, Глик, Жемерсон, Бадиашиле (Балло-Туре, 78), Хенрихс, Желсон Мартинш (Агиляр, 69), Адриен Силва, Жил Диаш, Головин, Кейта Бальде (Огюстен, 65), Бен-Йеддер.

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