"Монако" Головина проиграл в домашнем матче Лиги 1

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"Монако" Головина проиграл в домашнем матче Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Реймсу" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли гол Натанаэля Мбуку и автогол Кевина Фолланда. В составе монегасков отличился Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил матч из-за травмы.

"Реймс", набрав 31 очко, вышел на 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Монако" с 38 очками остался на шестой позиции.

"Монако" – "Реймс" - 1:2 (0:0)
Голы: Бен-Йеддер, 55 - 1:0, Фолланд, 84 (автогол) - 1:1, Мбуку, 90+3 - 1:2

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Диоп, Желсон Мартинш (Аклиуш, 78), Жан Лукас, Фофана (Матазо, 80), Якобс, Бен-Йеддер, Фолланд.

"Реймс": Райкович, Фас, Мунеци, Бюси, Конан (Аделин, 65), Флип (Думбия, 73), Локо, Матусива, Лопи (Зенели, 80), ван Берген (Кеббаль, 73), Хорнби (Мбуку, 65).

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