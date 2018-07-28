"Монако" Головина проиграл в товарищеском матче

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"Монако" Головина проиграл в товарищеском матче

"Монако" в товарищеском матче уступил клубу второй немецкой Бундеслиги "Гамбургу".

Победу немцам принес полузащитник Халед Нарей. Новичок монегасков Александр Головин в этой встрече участия не принимал, так как был в Москве на награждении за успешное выступление на ЧМ-2018.

"Гамбург" (Германия) – "Монако" (Франция) – 3:1 (2:0)

Голы: Нарей, 29 - 1:0, Нарей, 42 - 2:0, Маркуш Лопеш, 47 - 2:1, Ласогга, 73 - 3:1.

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Раджи (Траоре, 46), Глик (Наварро, 83), Серрано (Баррека, 61), Диоп (Геббельс, 46), Аолу (Грансир, 66), Пеле (Пьер-Габриэль, 83), Маркуш Лопеш (Февр, 79), Йоветич (Боскилиа, 66), Бальде (Мбула, 46).

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