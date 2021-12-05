"Монако" Головина разгромил "Метц"

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле разгромил "Метц" со счетом 4:0.

Победу монегаскам принесли голы Софиана Диопа, Кевина Фолланда, Желсона Мартинша и Виссама Бен-Йеддера. Российский хавбек "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей.

"Монако", набрав 26 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Метц" с 12 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Монако" – "Метц" - 4:0 (2:0)

Голы: Диоп, 2 - 1:0, Фолланд, 44 (с пенальти) - 2:0, Желсон Мартинш, 57 - 3:0, Бен-Йеддер, 87 - 4:0

"Монако": Нюбель, Сидибе, Марипан, Дисаси, Желсон Мартинш, Тчуамени, Жан Лукас (Фофана, 46), Диоп (Головин, 58), Якобс (Кайо Энрике, 66), Фолланд (Матазо, 73), Боадю (Бен-Йеддер, 58).

"Метц": Укиджа, Сантонз, Жемерсон, Бронн, Куяте, Делен, Пажо, Булая (Яде, 71), Нгетте (Гуйе, 71), Траоре, Ньян (Сарр, 46).

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