"Монако" Головина разгромил "Ним" и ворвался в топ-3 Лиги 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле разгромил "Ним" со счетом 3:0. Победу монегаскам принесли голы Софиана Диопа, Желсона Мартинша и Кевина Фолланда.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин по-прежнему восстанавливается после травмы.

Благодаря победе "Монако" вышел на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. "Ним" с 11 очками остался на 15-й позиции.

"Монако" – "Ним" - 3:0 (1:0)

Голы: Диоп, 19 - 1:0, Желсон Мартинш, 75 - 2:0, Фолланд, 77 - 3:0

"Монако": Манноне, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Фофана (Матазо, 84), Желсон Мартинш (Балло-Туре, 80), Фабрегас (Бен-Йеддер, 61), Диоп (Йоветич, 83), Фолланд (Пеллегри, 80).

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