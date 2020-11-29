"Монако" Головина разгромил "Ним" и ворвался в топ-3 Лиги 1
В матче 12-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле разгромил "Ним" со счетом 3:0. Победу монегаскам принесли голы Софиана Диопа, Желсона Мартинша и Кевина Фолланда.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин по-прежнему восстанавливается после травмы.
Благодаря победе "Монако" вышел на 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 23 очка. "Ним" с 11 очками остался на 15-й позиции.
"Монако" – "Ним" - 3:0 (1:0)
Голы: Диоп, 19 - 1:0, Желсон Мартинш, 75 - 2:0, Фолланд, 77 - 3:0
"Монако": Манноне, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Фофана (Матазо, 84), Желсон Мартинш (Балло-Туре, 80), Фабрегас (Бен-Йеддер, 61), Диоп (Йоветич, 83), Фолланд (Пеллегри, 80).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13