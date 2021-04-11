"Монако" Головина разгромило "Дижон"
Фото: Твиттер @AS_Monaco
Подошел к концу матч в рамках 32 тура Лиги 1, в котором "Монако" принимал "Дижон". Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Российский полузащитник "монегасков" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82 минуте при счете 2:0. На его счету результативная передача. Все голы в матче были забиты во втором тайме. Стоит отметить дубль французского нападающего "Монако" Бен-Йеддера, который появился на поле только во второй половине встречи и мог оформить даже хет-трик, если бы реализовал первый из двух пенальти в этом матче.
Результат позволил хозяевам набрать 65 очков и закрепиться на 3 строчке в турнирной таблице. "Дижон" остался на последнем, 20 месте, имея в своем активе только 15 баллов.
"Монако" - "Дижон" 3:0 (0:0)
Голы: Йоветич, 49 - 1:0, Бен-Йеддер, 63 - 2:0, Бен-Йеддер, 89 (пенальти) - 3:0
Нереализованный пенальти: Бен-Йеддер, 49
"Монако": Лекомт, Марипан, Дисаси, Сидибе, Агиляр (Фабрегас, 46; Балло-Туре, 85), Головин (Диатта, 82), Тчуамени (Матазо, 83), Фофана, Диоп (Бен-Йеддер, 46), Кайо Энрике, Йоветич.
"Дижон": Аллагбе, Боэ (Шафик, 85), Лотоа (Добре, 84), Экюэль-Манга, Чала, Бензия (Эбимбе, 73), Целина, Балде (Siwe, 79), Марье, Кулибали, Камара (Ассале, 73).
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