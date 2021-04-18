"Монако" Головина разгромило на выезде "Бордо"

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"Монако" Головина разгромило на выезде "Бордо"Фото: Твиттер @Ligue1UberEats 
Завершился матч 33 тура французской Лиги 1. "Бордо" на своем поле принимал "Монако" и уступил с разгромным счетом 0:3. Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. "Жирординцы" еще не решили все вопросы по сохранению прописки в Лиге на следующий сезон, а "монегаски" борются за самые высокие места. Класс соперников был разный, что и предрешило результат. В основе "красно-белых" с первых минут вышел российский полузащитник Александр Головин, но не смог отметится полезными действиями и был заменен на 66 минуте на Диопа, который смог отдать голевую передачу на Йоветича в моменте с последним голом.

Результат позволил подопечным Ковача набрать 68 очков и укрепиться на 3 строчке турнирной таблицы. Причем от идущего вторым ПСЖ их теперь отделяет только 1 очко, а от лидирующего "Лилля" 2 пункта. "Бордо" осталось на 16 позиции, имея в своем активе 36 набранных очков.

"Бордо" - "Монако" 0:3 (0:1)

Голы: Фолланд, 29 - 0:1, Желсон Мартинш, 47 - 0:2, Йоветич, 90 - 0:3
Удаление: Лаку, 78

"Бордо": Костиль, Косьельни (Мешер, 24), Сабали, Бесс, Бенито, Башич (Сери, 82), Адли, Бен-Арфа (де Превиль, 63), Лаку, Уден (Зеркан, 62), Хван Ый Чжо (Траоре, 82).

"Монако": Лекомт, Сидибе, Бадиашиле, Кайо Энрике, Марипан, Головин (Диоп, 67), Фофана (Флорентину, 83), Тчуамени, Желсон Мартинш (Агиляр, 75), Фолланд (Балло-Туре, 83), Бен-Йеддер (Йоветич, 66).

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