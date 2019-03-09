"Монако" Головина сыграл вничью с "Бордо" и другие результаты 28-го тура Лиги 1
Представляем результаты 28-го тура французской Лиги 1.
Отметим, что "Монако" сыграл вничью с "Бордо" и по-прежнему занимает 17-е место в чемпионате. Россиянин Александр Головин провел на поле 79 минут, однако результативными действиями не отличился.
"Монако" - "Бордо" 1:1
Голы: Фалькао, 48 - 1:0, Бриан (пен), 65 - 1:1
"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Бадиашиле, Балло, Адриен Силва, Фабрегас, Рони Лопеш (Винисиус, 70), Головин (Шадли, 79), Желсон Мартинш, Фалькао.
"Бордо": Костиль, Кунде, Пабло, Пундже, Сабали, Санкаре (Карамо, 61), Отавио, Тчуамени, Камано (Калу, 61), Бриан, де Превиль.
"Амьен" - "Ним" 2:1
Голы: Гирасси, 49 - 1:0, Алиуи, 53 - 1:1, Питерс, 64 - 2:1
"Амьен": Гюртнер, Крафт, Питерс, Лефор, Гуано, Монкондюи, Тимит, Блен, Годдос (Мендоса, 83), Конате, Гирасси.
"Ним": Бернардони, Алакуш (Бозок, 77), Бриансон, Ландр, Ферри (Гийом, 81), Мауасса, Рипар, Саванье, Бобишон, Алиуи, Тиуб (Буанга, 61).
"Дижон" - "Реймс" 1:1
Голы: Зенели, 9 - 0:1, Слити (пен), 13 - 1:1
"Дижон": Аллен, Кулибали, Лотоа, Шафик, Хаддади, Бальмон (Ямбере, 8), Слити, Амальфитано, Абед, Квон Чхан Хун (Марье, 84), Каба (Тавареш, 62).
"Реймс": Менди, Энгельс, Баба, Фоке, Абдельхамид, Шавалерен, Ромао, Дингоме (Кафаро, 63), Зенели, Диа (Мартен, 80), Уден (Чаваррия, 73).
Удаление: Кулибали (3).
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|Марсель
|27
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|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
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|Ницца
|27
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|Страсбур
|28
|38
|10
|Ренн
|26
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|11
|Ним
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|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
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|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
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|20
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|Дижон
|26
|20
|20
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