"Монако" Головина сыграл вничью с "Бордо" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

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"Монако" Головина сыграл вничью с "Бордо" и другие результаты 28-го тура Лиги 1

Представляем результаты 28-го тура французской Лиги 1.

Отметим, что "Монако" сыграл вничью с "Бордо" и по-прежнему занимает 17-е место в чемпионате. Россиянин Александр Головин провел на поле 79 минут, однако результативными действиями не отличился.

"Монако" - "Бордо" 1:1

Голы: Фалькао, 48 - 1:0, Бриан (пен), 65 - 1:1

"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Бадиашиле, Балло, Адриен Силва, Фабрегас, Рони Лопеш (Винисиус, 70), Головин (Шадли, 79), Желсон Мартинш, Фалькао.

"Бордо": Костиль, Кунде, Пабло, Пундже, Сабали, Санкаре (Карамо, 61), Отавио, Тчуамени, Камано (Калу, 61), Бриан, де Превиль.


"Амьен" - "Ним" 2:1

Голы: Гирасси, 49 - 1:0, Алиуи, 53 - 1:1, Питерс, 64 - 2:1

"Амьен": Гюртнер, Крафт, Питерс, Лефор, Гуано, Монкондюи, Тимит, Блен, Годдос (Мендоса, 83), Конате, Гирасси.

"Ним": Бернардони, Алакуш (Бозок, 77), Бриансон, Ландр, Ферри (Гийом, 81), Мауасса, Рипар, Саванье, Бобишон, Алиуи, Тиуб (Буанга, 61).


"Дижон" - "Реймс" 1:1

Голы: Зенели, 9 - 0:1, Слити (пен), 13 - 1:1

"Дижон": Аллен, Кулибали, Лотоа, Шафик, Хаддади, Бальмон (Ямбере, 8), Слити, Амальфитано, Абед, Квон Чхан Хун (Марье, 84), Каба (Тавареш, 62).

"Реймс": Менди, Энгельс, Баба, Фоке, Абдельхамид, Шавалерен, Ромао, Дингоме (Кафаро, 63), Зенели, Диа (Мартен, 80), Уден (Чаваррия, 73).

Удаление: Кулибали (3).  

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