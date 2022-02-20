"Монако" Головина сыграл вничью с худшей командой Лиги 1
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Франции "Бордо" и "Монако" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Реми Уден, но на 67-й минуте гости отыгрались благодаря автоголу Марсело Фильо. Стоит отметить, что "Монако" с 34-й минуты играл вдесятером из-за удаления Орельена Тчуамени.
"Монако", набрав 38 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 21 очком остался на последней, 20-й позиции.
"Бордо" – "Монако" - 1:1 (1:0)
Голы: Уден, 22 - 1:0, Марсело, 67 (автогол) - 1:1
"Бордо": Пуссен, Пембеле (Лаку, 77), Марсело, Грегерсен, Ахмедходжич, Менса, Адли (Игнатенко, 65), Гилавоги, Онана, Уден (Мара, 77), Хван Ый Чжо.
"Монако": Нюбель, Вандерсон, Сидибе (Головин, 61), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Диоп (Желсон Мартинш, 43), Тчуамени, Жан Лукас, Бен-Йеддер (Аклиуш, 84), Фолланд (Фофана, 42).
Удаление: Тчуамени (34).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13