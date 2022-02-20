"Монако" Головина сыграл вничью с худшей командой Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Бордо" и "Монако" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Реми Уден, но на 67-й минуте гости отыгрались благодаря автоголу Марсело Фильо. Стоит отметить, что "Монако" с 34-й минуты играл вдесятером из-за удаления Орельена Тчуамени.

"Монако", набрав 38 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Бордо" с 21 очком остался на последней, 20-й позиции.

"Бордо" – "Монако" - 1:1 (1:0)

Голы: Уден, 22 - 1:0, Марсело, 67 (автогол) - 1:1

"Бордо": Пуссен, Пембеле (Лаку, 77), Марсело, Грегерсен, Ахмедходжич, Менса, Адли (Игнатенко, 65), Гилавоги, Онана, Уден (Мара, 77), Хван Ый Чжо.

"Монако": Нюбель, Вандерсон, Сидибе (Головин, 61), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Диоп (Желсон Мартинш, 43), Тчуамени, Жан Лукас, Бен-Йеддер (Аклиуш, 84), Фолланд (Фофана, 42).

Удаление: Тчуамени (34).

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