"Монако" Головина сыграл вничью с лидером Лиги 1

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"Монако" Головина сыграл вничью с лидером Лиги 1

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Монако" сыграл вничью с "Лиллем".

"Лилль" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ПСЖ на 3 очка. "Монако" по-прежнему четвертый.

"Монако" - "Лилль" 0:0

"Монако": Лекомт, Кайо Энрике, Бадиашиле, Марипан, Агиляр (Фабрегас, 76), Тчуамени, Фофана, Головин (Диоп, 68), Дисаси (Сидибе, 75), Фолланд, Бен-Йеддер (Йоветич, 76).

"Лилль": Меньян, Фонте, Челик, Ботман, Рейнилду, Иконе (Йылмаз, 78), Саншеш (Шека, 69), Андре (Сумаре, 89), Бамба, Дэвид (Языджи, 89), Веа (Луис Араужо, 69).

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2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
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8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
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