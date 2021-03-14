"Монако" Головина сыграл вничью с лидером Лиги 1
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Монако" сыграл вничью с "Лиллем".
"Лилль" продолжает лидировать в чемпионате, опережая ПСЖ на 3 очка. "Монако" по-прежнему четвертый.
"Монако" - "Лилль" 0:0
"Монако": Лекомт, Кайо Энрике, Бадиашиле, Марипан, Агиляр (Фабрегас, 76), Тчуамени, Фофана, Головин (Диоп, 68), Дисаси (Сидибе, 75), Фолланд, Бен-Йеддер (Йоветич, 76).
"Лилль": Меньян, Фонте, Челик, Ботман, Рейнилду, Иконе (Йылмаз, 78), Саншеш (Шека, 69), Андре (Сумаре, 89), Бамба, Дэвид (Языджи, 89), Веа (Луис Араужо, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13