"Монако" Головина сыграл вничью с "Лорьяном"
Фото: инстаграм "Монако"\Автор неизвестен
"Монако" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче 24-го тура французской Лиги 1.
"Монако" - "Лорьян" - 0:0
"Монако" - Нюбель, Вандерсон (Желсон Мартинш, 57), Сидибе (Агиляр, 57), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Диоп (Аклиуш, 78), Тчуамени, Жан Лукас (Матазо, 81), Бен-Йеддер, Фолланд (Головин, 56).
"Лорьян" - Дрейер, Мендес, Лапорт, Петро, Ле Гофф, Монкондюи, Инносент, Буагар (Уаттара, 60), Лорьянте (Игор Силва, 86), Сумано (Коне, 60), Моффи (Ле Фе, 60).
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
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|23
|20
|Тулуза
|28
|13