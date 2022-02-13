"Монако" Головина сыграл вничью с "Лорьяном"

Фото: инстаграм "Монако"\Автор неизвестен

"Монако" сыграл вничью с "Лорьяном" в матче 24-го тура французской Лиги 1.

"Монако" - "Лорьян" - 0:0

"Монако" - Нюбель, Вандерсон (Желсон Мартинш, 57), Сидибе (Агиляр, 57), Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Диоп (Аклиуш, 78), Тчуамени, Жан Лукас (Матазо, 81), Бен-Йеддер, Фолланд (Головин, 56).

"Лорьян" - Дрейер, Мендес, Лапорт, Петро, Ле Гофф, Монкондюи, Инносент, Буагар (Уаттара, 60), Лорьянте (Игор Силва, 86), Сумано (Коне, 60), Моффи (Ле Фе, 60).

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