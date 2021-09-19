"Монако" Головина сыграл вничью с "Ниццей"

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"Монако" Головина сыграл вничью с "Ниццей"Фото: твиттер "Монако"

В рамках 6-го тура французской Лиги 1 "Монако" сыграл вничью с "Ниццей".

"Ницца" поднялась на четвертое место, "Монако" - на 13-е. Отметим, что россиянин Александр Головин отметился забитым голом.

"Ницца" - "Монако" 2:2

Голы: Головин, 39 - 0:1, Делор, 51 - 1:1, Будауи, 73 - 2:1, Бен-Йеддер (пен), 77 - 2:2

"Ницца": Бенитес, Лотомба (Аталь, 57), Данте, Тодибо, Бар, Будауи, Лемина, Росарио (Тюрам, 89), Стенгс (Данилюк, 89), Дольберг (Делор, 15), Гуири.

"Монако": Нюбель, Сидибе, Марипан (Павлович, 81), Дисаси (Диатта, 73), Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Фофана, Головин (Диоп, 72), Желсон Мартинш (Фолланд, 62), Бен-Йеддер (Боадю, 82).            

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